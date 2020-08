Oficjalna strona internetowa klubu Bruk-Bet Termalica Nieciecza poinformowała, że nowymi piłkarzami zostali Bartosz Snopczyński oraz Damian Kąkolewski.

Snopczyński to 19-letni napastnik, który ostatnio grał w zespole Lechii Tomaszów. Z kolei Kąkolewski występuje na pozycji bramkarza, a jego poprzednim klubem była drużyna Wigier Suwałki. Obaj zawodnicy podpisali trzyletnią umowę ze “Słonikami”.

Słowo piłkarza

Na oficjalnej stronie internetowej klubu Bruk-Bet Termalici Nieciecza możemy przeczytać wywiad z Bartoszem Snopczyńskim, który opowiada m.in. o długim zainteresowaniu zespołu z Niecieczy.

“- Interesował się mną od ponad roku. Wtedy też otrzymałem od niego pierwszą ofertę. Nie skorzystałem z niej. Uznałem, że nie jestem jeszcze gotowy na zmianę ligi i środowiska. Chciałem jeszcze spokojnie popracować, nabrać większego doświadczenia. Teraz nie miałem wątpliwości. Liczę, że to będzie dobry krok. Nie ukrywam, że podpisanie kontraktu z Bruk-Bet Termalicą to dla mnie duże przeżycie i olbrzymia motywacja do dalszej pracy. To nie była jedyna oferta, którą miałem. Propozycje otrzymałem z dwóch klubów z ekstraklasy i pierwszej ligi – mówi zawodnik.”

Sezon

“Słoniki” zajęły szóstą pozycję w Fortuna 1. Lidze. Tym samym wzięli udział w barażu o awans do rozgrywek PKO Ekstraklasy. Jednak w półfinałowym spotkaniu Termalica przegrała z Wartą Poznań i zakończyła sezon. Trenerem zespołu jest Mariusz Lewandowski.