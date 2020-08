Oficjalna strona internetowa klubu poinformowała o tym, że Łukasz Zjawiński został nowym zawodnikiem PGE FKS Stali Mielec. Piłkarz podpisał trzyletni kontrakt z beniaminkiem PKO Ekstraklasy.

Łukasz Zjawiński przechodzi do Stali Mielec na zasadzie transferu definitywnego. Będzie występował z numerem 99 na koszulce. Wcześniej do beniaminka PKO Ekstraklasy trafił m.in. Paweł Tomczyk, który został wypożyczony z Lecha Poznań.

🖋 Łukasz Zjawiński nowym zawodnikiem naszej drużyny!🤝https://t.co/LCHARP3Etr — PGE FKS Stal Mielec (@fksstalmielec) August 8, 2020

Kariera

Zjawiński to piłkarz urodzony w 2001 roku. Jest wychowankiem Iskry Pszczyna. Był zawodnikiem także drużyn młodzieżowych Ruchu Chorzów oraz Górnika Zabrze, z którego to zespołu trafił do Legii Warszawa. Jednak nigdy nie zadebiutował w pierwszej drużynie klubu ze stolicy. Ponadto ma na swoim koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski (U-15, U-17, U-19).

Udany sezon

Stal Mielec zajęła drugie miejsce w rozgrywkach Fortuna 1. Ligi. Tym samym zapewniła sobie awans do PKO Ekstraklasy. Klub wraca do najwyższej ligi w Polsce po 24 latach nieobecności. Jednak z drużyną pożegnał się jeden z liderów – Bartosz Nowak, który został nowym zawodnikiem Górnika Zabrze.