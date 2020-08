Premier League: Brighton odrzucił oferty Leeds za Bena White’a

“Sky Sports” poinformowało o tym, że Brighton odrzucił dwie oferty Leeds za Bena White’a. Zawodnik spędził poprzedni sezon na wypożyczeniu w zespole “Pawi”.

Na stronie internetowej “Sky Sports” możemy przeczytać informację, że Brighton odrzucił dwie oferty Leeds za ich obrońcę – Bena White’a. Pierwsza wynosiła 18,5, z kolei druga 22 miliona funtów. 22-latek w ostatnim sezonie był zawodnikiem “The Whites”, którym udało się awansować do Premier League. Klub wraca do tych rozgrywek po szesnastu latach.

Kariera

Ben White trzykrotnie był wypożyczany z Brighton & Hove Albion. Zawodnik trafiał do takich klubów jak Newport County, Peterborough United oraz wspomniane wyżej Leeds United. W drużynie prowadzonej przez Marcelo Bielsę wystąpił we wszystkich spotkaniach ubiegłego sezonu Championship. Na swoim koncie zanotował jedno trafienie i dwie asysty w barwach drużyny “Pawi”. White ma ważny kontrakt z Brighton do końca czerwca 2022 roku.

Sezon

Leeds zajęło pierwszą pozycję w rozgrywkach Championship, gromadząc na swoim koncie 93 punkty. Drugi w tabeli West Bromwich Albion stracił do “Pawi” aż dziesięć oczek.