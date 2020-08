Kamil Grosicki zdementował doniesienia transferowe

Kamil Grosicki uciął spekulacje transferowe związane z jego przenosinami do Turcji. Piłkarz poinformował, że zostaje w drużynie West Bromwich Albion.

Tureckie media informowały o rzekomym odejściu zawodnika do zespołu Besiktasu. Jednak jak się szybko okazało doniesienia zdementował sam piłkarz. Grosicki na swoim profilu w portalu Twitter napisał:

„Jestem w Stambule i dobrze spędzam czas z żoną. Nic więcej się nie dzieje”.

Jestem w Stambule i dobrze spędzam czas z żona 💙 Nic więcej się nie dzieje #plotki @WBA 💙💙💙 — Kamil Grosicki (@GrosickiKamil) August 9, 2020

Kariera

Kamil Grosicki jest wychowankiem Pogoni Szczecin. Jednak w Polsce zapamiętany będzie głównie z gry dla Jagiellonii Białystok, w której barwach wystąpił w 69 spotkaniach, zdobywając piętnaście bramek oraz notując dwadzieścia jeden asyst (dane: Transfermarkt). W ubiegłym sezonie był zawodnikiem dwóch klubów. Sezon rozpoczął jako piłkarz Hull City, jednak zimą przeniósł się do drużyny West Bromwich Albion.

Sezon

West Brom zajął drugie miejsce w Championship. Tym samym zespół uzyskał awans do Premier League. Dla Kamila Grosickiego będzie to druga przygoda z tym poziomem rozgrywkowym. Zimą 2017 roku trafił do Hull City, które występowało wówczas w elitarnej lidze.