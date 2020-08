Występ Leo Messiego w starciu z Bayernem Monachium niezagrożony

Leo Messi wystąpi w ćwierćfinałowym meczu Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. Uraz odniesiony we wczorajszym spotkaniu przeciwko Napoli nie okazał się zbyt poważny.

Argentyńczyk został mocno kopnięty przez Kalidou Koulibaly’ego. Dzisiejsze doniesienia są jednak optymistyczne dla wszystkich kibiców “Dumy Katalonii”.

Krwiak po lewej stronie kostki

Do zdarzenia doszło w końcówce pierwszej połowy. Senegalczyk zagapił się we własnym polu karnym, po czym kopnął Messiego w okolicach lewej kostki. Gwiazdor Barcelony przez dłuższy czas leżał na murawie. Ostatecznie wrócił do gry i dokończył spotkanie. Diagnoza w sprawie Argentyńczyka to krwiak po wewnętrznej stronie lewej kostki. Messi ma wrócić do treningów w środę.

Hitowy ćwierćfinał

Barcelona rozegra ćwierćfinałowy mecz z Bayernem już w najbliższy piątek. Na papierze jest to najciekawsza rywalizacja w tej fazie turnieju. Faworytem wydają się być piłkarze z Monachium, którzy w 1/8 finału zdemolowali Chelsea.