Jak informuje “Sky Sports”, Willian jest o krok od podpisania kontraktu z Arsenalem. Brazylijczyk parafuje trzyletnią umowę.

Dzisiaj ofensywny pomocnik oficjalnie ogłosił, że nie zostanie w Chelsea. Piłkarz spędził na Stamford Bridge siedem lat.

A OPEN LETTER TO THE FANS OF @ChelseaFC pic.twitter.com/ZUUEfwnx5d

— Willian (@willianborges88) August 9, 2020