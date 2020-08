Tomasz Hajto był jednym z gości dzisiejszego wydania programu “Cafe Futbol”. Były reprezentant Polski zabrał głos na temat Leo Messiego.

Ekspert Polsatu Sport przypomniał operację kupna Argentyńczyka przez Barcelonę. Popełnił jednak przy tym sporą pomyłkę.

Transfer za miliony

Hajto na antenie Polsatu Sport stwierdził, że Leo Messi trafił na Camp Nou “za miliony”. W rzeczywistości jednak taka transakcja nie miała nigdy miejsca. Piłkarz zasilił juniorskie drużyny Barcelony w 2000 roku, trafiając do Hiszpanii z argentyńskiego Newell’s Old Boys. Nie był to jednak transfer gotówkowy, co można łatwo sprawdzić choćby na portalu “Transfermarkt”.

Hajto pamięta, Najman nie wierzy 😅 pic.twitter.com/4OyhAoNzYI — Marcin Lechowski (@MarcinLechowski) August 9, 2020

Bas Dost niewypałem?

To nie jedyna pomyłka Tomasza Hajty w ciągu ostatnich kilku dni. Były piłkarz ocenił jako nieudaną przygodę Basa Dosta w portugalskiej lidze. Jak pokazują jednak statystyki, holenderski napastnik w 84. spotkaniach Ligi NOS, strzelił 76. bramek i zaliczył 10. asyst, co jest bardzo dobrym wynikiem.