Cristiano Ronaldo odejdzie z Juventusu?…

Czy odpadnięcie Juventusu z Lyonem w 1/8 finału Ligi Mistrzów będzie miało wpływ na przyszłość Cristiano Ronaldo w klubie? Taki scenariusz wieszczą francuskie media.

Portugalczyk chciałby ponownie triumfować w rozgrywkach Champions League. CR 7 miałby zasilić szeregi Paris Saint-Germain.

Rozczarowujący sezon

Cristiano Ronaldo z pewnością nie tak wyobrażał sobie sezon 2019/20. Największa gwiazda Juventusu wstawiła do gabloty zaledwie jedno trofeum. Mowa oczywiście o mistrzostwie Włoch. Puchar oraz Superpuchar Italii “Stara Dama” przegrywała odpowiednio z Napoli oraz Lazio. Pomimo bardzo dobrych indywidualnych liczb, Ronaldo nie sięgnął również po koronę króla strzelców Serie A. O pięć trafień wyprzedził go Ciro Immobile. Czarę goryczy przelać miał natomiast rewanż z Olympique Lyon, po którym piłkarze z Turynu odpali z Ligi Mistrzów.

Pirlo zatrzyma lidera?

W Juventusie nie ma już zwolnionego Maurizio Sarriego. Zastąpił go Andrea Pirlo, dla którego będzie to pierwsza praca na stanowisku szkoleniowca. Włoch z pewnością chciałby mieć do dyspozycji tak znakomitego piłkarza jak Ronaldo. Czy były genialny piłkarz Milanu oraz Juventusu nakłoni Portugalczyka do pozostania w Turynie?