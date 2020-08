W poniedziałek potwierdzono transfer, na temat którego od dłuższego czasu trwały spekulacje na różnych łamach.

Działacze Legii Warszawa nie próżnują podczas bieżącego okienka transferowego. Wcześniej potwierdzono sprowadzenie takich zawodników, jak Artur Boruc, Josip Juranović, Filip Mladenović, czy Rafael Lopes.

Wyczekiwany transfer

Na początku tygodnia Bartosz Kapustka został zaprezentowany jako nowy piłkarz Legionistów. Kapustka ostatecznie przeszedł do stołecznego klubu na zasadzie transferu definitywnego i związał się kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2022 roku. To nie koniec wzmocnień mistrza Polski. Władze Legii zapowiedziały, że planowany jest transfer jeszcze jednego skrzydłowego.

Zdoła odbudować formę?

23-latek zamierza odbudować się pod okiem trenera Aleksandara Vukovicia. Ostatni okres był dla niego zupełnie nieudany. Nie zdołał wystąpić ani razu w minionych rozgrywkach Premier League. Do Leicester trafił latem 2016 roku z Cracovii, zapłacono za niego wówczas kwotę 5 mln euro. Od początku swojego pobytu nie cieszył się zaufaniem kolejnych szkoleniowców. W międzyczasie był wypożyczany do niemieckiego Freiburga i belgijskiego Leuven. Jego dotychczasowy bilans w reprezentacji Polski to 3 gole w 14 meczach.

Fot. Legia Warszawa