UEFA rozlosowała 2. rundę kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Mistrz Polski poznał swojego ewentualnego rywala.

W 1. rundzie Legia Warszawa zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji pomiędzy kosowskim Drita Gnjilane i północnoirlandzkim Linfield FC. Podopieczni Aleksandara Vukovicia zagrają z wygranym na własnym obiekcie 18 lub 19 sierpnia.

Egzotyczny wyjazd?

Jeżeli Legia przejdzie do kolejnej fazy Ligi Mistrzów, to przystąpi do rywalizacji z Araratem Erywań z Armenii, bądź Omonią Lefkossias z Cypru. Ta faza rozgrywek jest zaplanowana na 25-26 sierpnia. Przypomnijmy, że wszystkie starcia będą rozgrywane w formie jednego meczu. Ze względu na napięty terminarz UEFA postanowiła zrezygnować z dwumeczów w kwalifikacjach.

W perspektywie starcie z mistrzem

Ararat okazał się być najlepszą drużyną minionych rozgrywek ligi armeńskiej. Najlepszym zespołem swojego kraju jest również Omonia. Warto jednak zaznaczyć, że ze względu na sytuację epidemiologiczną, tamtejsza liga została przerwana, mistrzostwo nie zostało przyznane.