Do kolejnego niespodziewanego ruchu może dojść w szeregach beniaminka ekstraklasy z Podkarpacia.

Po awansie do najwyższej klasy rozgrywkowej w Stali Mielec doszło do dużych przetasowań. Stanowisko trenera przejął Dariusz Skrzypczak. Dotychczas do drużyny dołączyli doświadczeni na tym szczeblu Michał Gliwa, Paweł Tomczyk, Kamil Kościelny oraz młody Łukasz Zjawiński.

Postawią na 40-latka?

Działacze z Mielca poszukują kolejnych wzmocnień. Paweł Hanejko z portalu “Transfery.info” informuje, że trwają rozmowy z Marcinem Wasilewskim. Niezwykle doświadczony defensor zakończył swój pobyt w Wiśle Kraków, ale na żadnych łamach nie ogłosił jeszcze decyzji odnośnie kontynuowania kariery. Niewątpliwie Wasilewski mógłby pomóc swoim doświadczeniem w zespole Stali.

Ogromne doświadczenie

40-latek w ostatnim sezonie ekstraklasy rozegrał 15 spotkań. W końcowej fazie swojej kariery postanowił wrócić do Polski po zagranicznych wojażach. Wychowanek Hutnika Kraków jest znany z występów w takich klubach, jak RSC Anderlecht, czy Leicester City, z którym zdobył mistrzostwo Anglii. Jest 60-krotnym reprezentantem Polski, w narodowych barwach zanotował 2 trafienia.