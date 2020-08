Oficjalna strona internetowa klubu poinformowała o tym, że Adrian Petk został graczem Miedzi Legnica. Piłkarz podpisał dwuletnią umowę z legnicką Miedzią.

Adrian Petk to 18-letni zawodnik, który występuje na boisku w środku pola. Jego poprzednim klubem była Lechia Gdańsk, lecz piłkarz nie zdołał zadebiutować w pierwszej drużynie.

Zawodnik

18-latek swoją przygodę z piłką zaczynał w Gryfie Wejherowo. Później przeniósł się do Gedanii Gdańsk, a w 2015 roku trafił do Lechii Gdańsk. Na oficjalnej stronie internetowej Miedzi Legnica możemy przeczytać krótką wypowiedź zawodnika po transferze do tego klubu.

“- Miedź Legnica jest czołowym zespołem Fortuna 1 Ligi, walczącym o najwyższe cele. Myślę, że jest to bardzo dobre miejsce do dalszego rozwoju – powiedział Adrian Petk po podpisaniu kontraktu.”

Sezon

Miedź Legnica zajęła piątą pozycję w rozgrywkach Fortuna 1. Ligi. Tym samym znalazła się w barażach o awans do PKO Ekstraklasy, jednak już w półfinale uległa Radomiakowi Radom. Już 22 sierpnia legnicki klub zmierzy się ponownie z Radomiakiem w ramach Pucharu Polski.

Fot. Przemysław Chlebicki)