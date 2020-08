PKO Ekstraklasa: Zatwierdzono budżet na sezon 2020/2021

Do podziału pomiędzy 16 klubami PKO Ekstraklasy będzie 225 mln zł. Ekstraklasa przekaże też 1,6 mln złotych dla klubów na testy na obecność koronawirusa.

“Akcjonariusze Ekstraklasy, do których należy 16 klubów i PZPN, utrzymali kompetencje do ustalania sposobu podziału wpływów ze scentralizowanych praw mediowych i marketingowych po stronie rady nadzorczej. Rada ligowej spółki z kolei podjęła decyzję, że w sezonie 2020/2021 model podziału pozostaje bez zmian. Oprócz tego rada nadzorcza zatwierdziła budżet na najbliższy sezon. Po raz kolejny do podziału między akcjonariuszy ma być 225 mln zł. Ustalono też, że Ekstraklasa dofinansuje testy na obecność koronawirusa, przekazując klubom na ten cel 1,6 mln zł, tj. po 100 tys. zł na klub. Jednocześnie zarząd Ekstraklasy otrzymał zgodę akcjonariuszy na finalizowanie porozumienia z nadawcami dotyczącego praw mediowych.” – czytamy w komunikacie spółki na oficjalnej stronie internetowej PKO Ekstraklasy.

Środki

Pieniądze zostaną rozdzielone pomiędzy kluby według zasad.

“W rezultacie blisko połowa, tj. 44%, wypłacanych środków, będzie dystrybuowana między kluby solidarnie, po równo. Pozostałe zostaną podzielone wg zasady: 20% za miejsce w rankingu historycznym, 18% za zajęte miejsce w tabeli na koniec sezonu, 14% dla czterech drużyn występujących w rozgrywkach UEFA, zaś 0,5% (czyli 750 tys. PLN) przypadnie klubowi z dolnej ósemki z opłaty solidarnościowej. Ponadto wypłacone zostanie także wsparcie o wartości 750 tysięcy PLN dla drużyny, która spada z Ekstraklasy do 1. Ligi i dodatkowo 1,6 mln na testy dla wszystkich klubów na COVID-19. W nadchodzącym sezonie Ekstraklasa zamierza też przekazać 17 mln zł na szkolenie młodych piłkarskich talentów (2,5% dzielonych środków), z czego ok. 5,6 mln zł trafi do klubów w ramach programu Pro Junior System.” – możemy przeczytać we wspomnianym komunikacie na oficjalnej stronie internetowej PKO Ekstraklasy.

Inauguracja

Sezon 2020/2021 PKO Ekstraklasy rozpocznie się 21 sierpnia 2020 roku. Z kolei zakończenie rozgrywek zaplanowane jest na 16 maja 2021 roku. Tytułu mistrzowskiego będzie bronić Legia Warszawa.