Oficjalnie: Petteri Forsell zawodnikiem Stali Mielec

Oficjalna strona internetowa klubu poinformowała o tym, że Petteri Forsell został nowym zawodnikiem PGE FKS Stali Mielec. Piłkarz związał się z mieleckim zespołem roczną umową.

Fiński zawodnik jest znany z występów w Polsce. Reprezentował barwy klubów Miedzi Legnica i Korony Kielce. W czerwcu 2017 roku podpisał trzyletni kontrakt z Cracovią, jednak jeszcze w tym samym miesiącu umowę rozwiązano. W Koronie występował w rundzie wiosennej minionego sezonu. Teraz piłkarz został nowym piłkarzem Stali Mielec.

Poprzedni klub

Forsell to zawodnik urodzony w 1990 roku. Rundę wiosenną sezonu 2019/2020 spędził w Koronie Kielce. W barwach tego zespołu wystąpił w czternastu spotkaniach PKO Ekstraklasy, zdobywając w nich czterech bramki oraz notując jedną asystę. Piłkarz zasłynął z atomowego uderzenia, które sprawiało wiele kłopotów bramkarzom rywali.

Stal straciła lidera

Stal Mielec zajęła drugie miejsce w Fortuna 1. Ligi, czym zapewniła sobie awans do PKO Ekstraklasy. Klub z Mielca wraca do ekstraklasy po 24 latach nieobecności. Jednak z zespołu odszedł jeden z liderów – Bartosz Nowak, który w ubiegłym sezonie Fortuna 1. Ligi zdobył trzynaście bramek oraz taką samą liczbę asyst. Piłkarz trafił do Górnika Zabrze, gdzie podpisał umowę, która będzie obowiązywać do końca czerwca 2022 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

