Oficjalnie: Patryk Mucha zawodnikiem Widzewa Łódź

Oficjalna strona internetowa klubu poinformowała o tym, że Patryk Mucha został nowym zawodnikiem Widzewa Łódź. Piłkarz podpisał dwuletni kontrakt z pierwszoligowym zespołem.

Widzew Łódź przeprowadził pierwszy letni transfer przed nadchodzącą kampanią. Nowym piłkarzem został Patryk Mucha, który w ubiegłym sezonie grał dla GKS-u Polkowice. Zawodnik wystąpił w 27 meczach dla tego klubu, zdobywając w nich dwie bramki oraz notując taką samą liczbę asyst.

Słowa piłkarza

Na oficjalnej stronie internetowej Widzewa Łódź możemy przeczytać wypowiedź Muchy po transferze do klubu.

“- Bardzo się cieszę, że zostałem zawodnikiem tak wielkiego klubu, jak Widzew Łódź. Mam nadzieję, że czeka mnie tu dobry czas. Trzy lata temu zadebiutowałem w ekstraklasie w Zagłębiu Lubin, a rok temu trafiłem na wypożyczenie do Górnika, by ograć się na poziomie centralnym. Moim celem jest, by krok po kroku zdobywać doświadczenie i wrócić do ekstraklasy. Mam nadzieję, że z Widzewem uda się to zrealizować. Znam się z trenerem Dobim, u którego miałem okazję pracować i wypełniać postawione przez niego zadania. Nie ukrywam, że duże wrażenie robią na mnie kibice Widzewa, szczególnie podczas wyjazdowego spotkania, które rozegrałem w Łodzi jesienią – powiedział Patryk Mucha chwilę po podpisaniu kontraktu z łódzkim klubem.”

Sezon

Widzew Łódź zajął drugą pozycję w rozgrywkach 2. Ligi. Tym samym uzyskał awans do Fortuna 1. Ligi. Po zakończonym sezonie Marcin Kaczmarek został zwolniony. Jego miejsca na stanowisku trenera zajął Enkeleid Dobi.

FOT: Wikipedia