Miedziowi chcą powalczyć o wyższe cele w nadchodzących rozgrywkach ekstraklasy. Możliwe czwarte wzmocnienie kadry.

Z Zagłębia Lubin odszedł Olaf Nowak. Nie można też wykluczać, że szeregi drużyny opuszczą Rok Sirk i młody Bartosz Białek, którym interesuje się wiele możniejszych klubów. Martin Sevela chce zabezpieczyć pozycję napastnika.

Zwiększy rywalizację w ataku?

Jak poinformował portal “MKSZaglebie.pl”, istnieje możliwość, że do zespołu dołączy Samuel Mraz. Atakujący włoskiego Empoli i przedstawiciel jego agencji menadżerskie mieli spotkać się z trenerem Zagłębia w jednym z lubińskich hoteli. Jeżeli dojdzie do transakcji, to Miedziowi wypożyczą Słowaka na kolejny sezon.

Reprezentant kraju

Mraz poprzedni okres spędził na wypożyczeniu w duńskim Brondby. Wystąpił w 16 spotkaniach, w których strzelił 4 gole i zaliczył 2 asysty. W sezonie 2018/19 zagrał w 6 meczach Empoli na poziomie Serie A, 1 raz wpisał się na listę strzelców. Jego bilans w pierwszej reprezentacji Słowacji to 1 bramka w 3 meczach. Aktualna umowa 23-latka obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku. Wychowanek FK Senica jest wyceniany przez “Transfermarkt.de” na kwotę 400 tys. euro.