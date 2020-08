Wykryto zakażenie wirusem COVID-19 w szeregach kolejnej drużyny występującej w polskiej ekstraklasie.

Im bliżej inauguracji sezonu, tym więcej problemów pojawia się na drodze poszczególnych klubów. Pogoń Szczecin to kolejny już zespół, w którym wykryto pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Pod znakiem zapytania stanął niedzielny mecz Pucharu Polski z Podhalem Nowy Targ.

Portowcy za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej wydali oświadczenie, w którym potwierdzili tę informację. Zakażona osoba została odizolowana od pozostałej części drużyny prowadzonej przez trenera Kostę Runjaica. Zespół ze Szczecina został zobligowany do odbywania treningów w izolacji we własnych domach. Na dniach zostaną przeprowadzone następne badania. Nie podano nazwiska zakażonego członka klubu, natomiast poinformowano, że przechodzi chorobę bezobjawowo.

W poniedziałek rano sztab trenerski, piłkarze oraz część pracowników przeszło badania wymazowe na obecność koronawirusa. Jest to zgodne z protokołem medycznym opracowanym przez komisję medyczną PZPN. Jedna z pobranych próbek dała wynik dodatni. Zgodnie z wytycznymi, wszyscy przebadani, którzy mieli w ostatnim czasie jakikolwiek kontakt z osobą zakażoną wirusem, rozpoczynają dziś kwarantannę. Przez najbliższe dni przygotowania drużyny podporządkowane zostaną decyzjom sanepidu: odwołane są treningi drużynowe, zawodnicy otrzymają plan treningów indywidualnych do realizowania we własnych domach. Dziś oraz po kolejnych 48 godzinach osoba z wynikiem dodatnim przejdzie kolejne badania. Następnie sanepid może podjąć decyzję o kolejnych testach na obecność koronawirusa dla całej grupy. Negatywne wyniki pozwoliłyby wówczas podjąć decyzję o ewentualnym, zdecydowanym skróceniu okresu kwarantanny. U osoby z wynikiem dodatnim zakażenie przebiega jak dotąd bezobjawowo, czuje się dobrze.