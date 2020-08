Turecki klub zdecydował się przedłużyć pobyt zawodnika. Polak przeszedł na zasadzie transferu definitywnego.

MKE Ankaragucu zajęło przedostatnie miejsce w sezonie 2019/20 ligi tureckiej. Wskutek decyzji, którą podjął tamtejszy związek piłkarski, klub nie został jednak zdegradowany do niższej klasy rozgrywkowej.

Decyzja o transferze definitywnym

Taki rozwój zdarzeń spowodował, że Ankaragucu może czynić starania by zatrzymać ważnych piłkarzy. Maciej Słomiński z “Interia.pl” podał, że Daniel Łukasik zostanie wykupiony z Lechii Gdańsk. Pomocnik dotychczas był tylko wypożyczony z zespołu z Trójmiasta. Łukasik złoży podpis pod umową, która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. W kontrakcie ma zostać zawarta klauzula przedłużenia o jeszcze jeden rok. W drużynie Ankaragucu wciąż występuje Michał Pazdan, natomiast Konrad Michalak, który był wypożyczony, powrócił do Achmatu Grozny.

Wychowanek Legii

29-latek w poprzednim sezonie ligowym wystąpił w 14 spotkaniach, w których zaliczył 1 asystę. Jest wychowankiem Legii Warszawa, w przeszłości grał także w niemieckim Sandhausen. Jego bilans w pierwszej reprezentacji Polski to 5 meczów i 1 bramka.