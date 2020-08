Wolverhampton – Sevilla. Typy, kursy (11.08.2020)

We wtorek poznamy ostatnich półfinalistów trwającej edycji Ligi Europy. W jednym z dwóch spotkań, piłkarze Wolverhampton zmierzą się w Duisburgu z Sevillą. Faworytem tego starcia jest hiszpańska drużyna.

Wolverhampton – Sevilla zapowiedź (wtorek, 21:00)

Nie bez kłopotów gracze Nuno Espirito Santo przebrnęli przez ćwierćfinał LE. Ekipa “Wilków” ostatecznie pokonała w dwumeczu Olympiakos. Sprawa awansu była otwarta praktycznie do ostatnich minut rywalizacji. W pierwszym spotkaniu padł bowiem wynik 1:1, natomiast druga potyczka zakończyła się wynikiem 1:0 dla angielskiego klubu.

Na nieco innych zasadach awans wywalczyła Sevilla. Hiszpańska ekipa nie zdążyła zagrać przed przerwą pierwszego meczu z AS Romą, dlatego obie drużyny zagrały tylko jeden mecz w Duisburgu, który zadecydował o tym, kto znajdzie się w gronie najlepszej ósemki Ligi Europy sezonu 2019/2020. Potyczkę wygrała hiszpańska ekipa, pokonując rywala 2:0.

Taki rozwój sytuacji sprawił, iż Sevilla ma niewielką przewagę nad Wolverhampton. Drużyna z La Ligi przebywa bowiem w Niemczech dłużej, niż angielski rywal. Być może ten aspekt wpłynie na losy ćwierćfinału.

Wolverhampton – Sevilla kursy bukmacherów

Faworytem starcia jest Sevilla. Kurs na zwycięstwo hiszpańskiej ekipy wynosi 2.20. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.10. Wygraną Wolverhampton bukmacherzy ocenili na kurs 3.63.

Wolverhampton – Sevilla typy

Zespół Sevilli jak mało kto, zna realia Ligi Europy. Klub z La Liga trzy razy z rzędu sięgał bowiem po to trofeum (lata 2014-2016). Co więcej, gdy drużyna docierała już do ćwierćfinału, to kończyła edycję zwycięstwem. Czy tym razem będzie podobnie?

Typujemy zwycięstwo hiszpańskiego zespołu, a także zwracamy uwagę na potencjał Wolverhampton, dołączając do drugiego zakładu bramkę angielskiej ekipy.

Wolverhampton – Sevilla | Typ: Sevilla wygra mecz 2.20 @ STS

Wolverhampton – Sevilla | Typ: Sevilla wygra i obie drużyny strzelą gola 6.00 @ STS