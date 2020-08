Oficjalnie: Daniel Łukasik na dłużej w MKE Ankaragücü

MKE Ankaragücü poinformowało na swojej stronie internetowej, że Daniel Łukasik podpisał kontrakt z klubem. Piłkarz wcześniej był wypożyczony do tego zespołu z Lechii Gdańsk.

Zawodnik podpisał z tureckim klubem dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Jak do tej pory wystąpił w czternastu spotkaniach w barwach MKE Ankaragücü, notując przy tym jedną asystę.

Kariera

Daniel Łukasik jest wychowankiem Olimpii Miłki. Do Legii Warszawa przeniósł się w 2007 roku z Warmii Olsztyn. Jednak na debiut w ekstraklasie w drużynie “Legionistów” musiał czekać do września 2011 roku, gdy wszedł jako rezerwowy w spotkaniu przeciwko GKS-owi Bełchatów. W 2014 roku został zawodnikiem Lechii Gdańsk, w której wystąpił w 140 meczach, zdobywając w nich trzy bramki i notując osiem asyst. Z gdańskiego zespołu był także dwukrotnie wypożyczany. Najpierw sezon 2016/2017 spędził w SV Sandhausen, a w styczniu tego roku trafił na wypożyczenie do MKE Ankaragücü.

Sezon

MKE Ankaragücü zajęło ostatnią, osiemnastą pozycję w Süper Lig, jednak zespół pozostanie w tureckiej elicie. Tamtejszy związek anulował spadki i poszerzył ligę do 23 zespołów.

Fot. MKE Ankaragücü