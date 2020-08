Oficjalnie: Kamil Glik piłkarzem Benevento Calcio

Benevento Calcio potwierdziło, że nowym zawodnikiem klubu został Kamil Glik. Piłkarz podpisał kontrakt z zespołem, który obowiązywać będzie do 30 czerwca 2023 roku.

Od dłuższego czasu media pisały o tym, że polski zawodnik trafi do Benevento Calcio. W końcu beniaminek włoskiej Serie A oficjalnie potwierdził transfer środkowego obrońcy.

Powrót na włoskie boiska

Kamil Glik po raz pierwszy trafił do klubu z Półwyspu Apenińskiego latem 2010 roku, gdy przeniósł się do zespołu US Palermo z Piasta Gliwice. Ponadto reprezentował barwy SSC Bari oraz Torino FC. To właśnie w tej drugiej z wymienionych drużyn zyskał większy rozgłos na włoskich boiskach, stając z się jednym z liderów klubu z Turynu. Dla zespołu “Toro” wystąpił w 171 spotkaniach, zdobywając trzynaście bramek oraz notując pięć asyst. Dobra gra zaprocentowała transferem do AS Monaco, z którym sięgnął po tytuł Ligue 1.

Sezon

Benevento Calcio zajęło pierwsze miejsce w rozgrywkach Serie B. Tym samym wywalczyło awans do najwyższej ligi we Włoszech. Trenerem klubu ze Stadio Ciro Vigorito jest Filippo Inzaghi – były słynny piłkarz AC Milanu.