Oficjalna strona internetowa klubu poinformowała, że nowym zawodnikiem Rakowa Częstochowa został Giannis Papanikolaou. Piłkarz podpisał umowę, która obowiązywać będzie do końca czerwca 2021 roku z opcją przedłużenia o kolejne cztery sezony.

Giannis Papanikolaou to środkowy pomocnik urodzony w 1998 roku. W ubiegłym sezonie był zawodnikiem Panioniosu Ateny, w którego barwach wystąpił w 32 spotkaniach, zdobywając jedną bramkę oraz jedną asystę.

Słowa dyrektora sportowego

Na oficjalnej stronie internetowej Rakowa Częstochowa możemy przeczytać wypowiedź dyrektora sportowego klubu – Pawła Tomczyka na temat sprowadzonego zawodnika.

“- Giannis jest profilem środkowego pomocnika, jakiego poszukiwaliśmy do ustawienia 3-4-3. Jest mobilnym zawodnikiem, cechującym się bardzo dobrą motoryką, pozwalającą pokrywać duży obszar boiska. Umiejetności piłkarskie pozwoliły mu już w tak młodym wieku zaistnieć w greckiej ekstraklasie, co daje nadzieję, że będzie zawodnikiem, który w dłuższej perspektywie powinien zagwarantować nam jeszcze lepszą jakość w środku pola. Dodatkowo wydaje się być idealnie dopasowany charakterologicznie do naszego zespołu – powiedział Paweł Tomczyk, dyrektor sportowy Rakowa.”

Udany sezon

Raków Częstochowa zajął dziesiątą pozycję w PKO Ekstraklasie w minionym sezonie. Z pewnością klub może być zadowolony ze swojego rezultatu, gdyż jako beniaminek rozgrywek z dużym spokojem zdołał utrzymać się na najwyższym szczeblu. Trenerem zespołu jest Marek Papszun.

