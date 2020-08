Liga Europy: Szachtar Donieck pewnie pokonał FC Basel

Szachtar Donieck wygrał ze szwajcarskim zespołem FC Basel w ćwierćfinale rozgrywek Ligi Europy. Spotkanie odbyło się na stadionie VELTINS-Arena w Gelsenkirchen.

Szachtar Donieck w 1/8 finału Ligi Europy pokonał w dwumeczu drużynę VfL Wolsfburg. Z drugiej strony FC Basel okazało się lepsze na tym etapie od innego niemieckiego klubu – Eintrachtu Frankfurt.

Przebieg meczu

Szachtar Donieck objął prowadzenie już w drugiej minucie spotkania. Do siatki rywali trafił Júnior Moraes, który uderzeniem głową wykończył dośrodkowanie z rzutu rożnego. Na 2:0 w 22. minucie podwyższył Taison. Na kolejne gole trzeba było czekać do drugiej połowy. W 75. minucie karnego wykorzystał Patrick. Pod koniec meczu spotkania bramkę zdobył Dodô, lecz wynik ustalił zawodnik FC Basel. W doliczonym czasie gry to właśnie van Wolfswinkel strzelił honorowego gola. Szachtar wygrał spotkanie 4:1 i zameldował się w półfinale Ligi Europy. Tam zmierzy się z Interem Mediolan.

Wynik

Szachtar Donieck – FC Basel 4:1 (2:0)

1:0 Júnior Moraes 2′

2:0 Taison 22′

3:0 Patrick 75′

4:0 Dodô 88′

4:1 van Wolfswinkel 90+2′

Szachtar: Pjatow (C); Dodô, Krywcow, Bondar, Matvijenko, Antônio (85. Maycon), Stepanenko, Marlos (72. Solomon), Patrick (78. Kowałenko), Taison (85. Tetê), Júnior Moraes (85. Fernando).

FC Basel: Nikolić; Widmer, Alderete, van der Werff (73. Ramires), Petretta, Xhaka (60. Marchand), Campo, Frei, Stocker (C) (73. van Wolfswinkel), Cabral (73. Ademi), Pululu.