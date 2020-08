Jak poinformował “Przegląd Sportowy”, Crotone złożyło ofertę za Kamila Pestkę. Beniaminek włoskiej Serie A zamierza wzmocnić drużynę przed startem nadchodzącego sezonu.

Propozycja ze strony drużyny z Półwyspu Apenińskiego nie rzuca jednak na kolana. Ma to związek z wygasającym w niedługim czasie kontraktem piłkarza Cracovii.

Niespełna milion euro

Crotone zaoferowało sumę 300 tysięcy euro oraz pół miliona w ewentualnych bonusach. Ciężko jednak liczyć na dużo wyższą ofertę od innych klubów. Kontrakt Kamil Pestki z Cracovią wygasa bowiem w czerwcu 2021 roku. Już zimą lewy obrońca będzie mógł rozmawiać z potencjalnymi pracodawcami na temat zmiany klubu.

Kariera

Kamil Pestka trafił do dorosłej drużyny Cracovii w maju 2017 roku. 21-latek od tamtego momentu rozegrał w barwach “Pasów” 58. spotkań. Od lutego do czerwca 2019 roku był wypożyczony do pierwszoligowego Chrobrego Głogów.