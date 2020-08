Cały czas nie wiadomo, w jakim klubie w przyszłym sezonie będzie występować Arkadiusz Milik. Napastnikiem Napoli zainteresowana jest Roma.

Informację podała strona “TuttoNapoli.net”. Roma szuka napastnika, który byłby w stanie rywalizować z Edinem Dzeko lub w dłuższej perspektywie zastąpiłby doświadczonego Bośniaka.

Juve czy Roma?

Do tej pory wydawało się, że Arkadiusz Milik zasili szeregi Juventusu. Do Turynu chciał go sprowadzić trener “Starej Damy”, Maurizio Sarri. Włoski szkoleniowiec został jednak zwolniony. Choć nowy trener Juventusu, Andrea Pirlo rzekomo popiera pomysł sprowadzenia Polaka, do wyścigu o pozyskanie zawodnika dołączyła Roma.

Sezon

Arkadiusz Milik w sezonie 2019/20 rozegrał dla Napoli 35. spotkań, w których strzelił 14. bramek. Piłkarz jasno określił, że chce odejść z ekipy z San Paolo. Kontrakt napastnika z obecnym pracodawcą wygasa w czerwcu 2021 roku.