Rangers – St. Johnstone. Typy, kursy (12.08.2020)

W porównaniu z wieloma europejskimi ligami, szkocka ekstraklasa już rozpoczęła zmagania w ramach sezonu 2020/2021. W 3. kolejce Premiership, ekipa Rangers zagra na własnym obiekcie z St. Johnstone.

Rangers – St. Johnstone zapowiedź (środa, 20:45)

Nie udało się drużynie Stevena Gerrarda nawiązać wyrównanej walki z Celtikiem w trakcie kampanii 2019/2020. Zespół z Glasgow stracił do lokalnego rywala aż 13 punktów. Co prawda Rangersi rozegrany o jeden mecz mniej, jednakże przewaga Celtiku była na tyle bezpieczna, że nikt nie wyobrażał sobie, by ta różnica została zniwelowana.

Drużynie z Ibrox Stadium nie pozostaje zatem nic innego, jak podjąć próbę odebrania tytułu podczas nowych rozgrywek. Jak na razie, Rangersi radzą sobie bardzo dobrze. W dwóch kolejkach zespół Gerrarda zdobył sześć punktów, nie tracąc przy tym ani jednej bramki.

Kolejnym rywalem Rangersów jest ekipa St. Johnstone. Klub ma za sobą jeden mecz w sezonie 2020/2021. Piłkarze z Perth zremisowali na wyjeździe z Dundee United. Tym razem rywal jest zdecydowanie bardziej wymagający.

Rangers – St. Johnstone kursy bukmacherów

Niekwestionowanym faworytem spotkania jest ekipa z Glasgow. Kurs na zwycięstwo Rangersów wynosi 1.17. Z kolei remis w tym meczu oszacowano na kurs 6.00. Triumf gości bukmacherzy ocenili na kurs 15.

Rangers – St. Johnstone typy

Trudno wyobrazić sobie inny scenariusz, niż zwycięstwo gospodarzy. W związku z tym, kierujemy nasze typ w stronę wygranej podopiecznych Gerrard w różnych wariantach.

Rangers – St. Johnstone | Typ: Rangers wygra i zachowa czyste konto 1.63 @ Betclic

Rangers – St. Johnstone | Typ: Alfredo Morelos strzeli gola i Rangers wygra mecz 1.82 @ Betclic