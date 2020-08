Według informacji Nicolo Schiry, Manchester City negocjuje pozyskanie Kalidou Koulibaly’ego. Senegalski stoper jest jednym z głównych celów transferowych “Obywateli”.

Piłkarz otrzyma pięcioletnią umowę, na mocy której będzie zarabiać 10 milionów euro za sezon. Do porozumienia muszą dojść jeszcze kluby. Aurelio De Laurentiis nie puści zawodnika za mniej niż 80 milionów euro.

