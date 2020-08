Atalanta – PSG. Typy, kursy (12.08.2020)

Wczorajszego wieczora poznaliśmy ostatnich półfinalistów rozgrywek Ligi Europy, a już dziś rozpoczniemy zmagania o półfinał Ligi Mistrzów. W pierwszym ćwierćfinale zmierzą się ze sobą ekipy Atalanty oraz PSG. Mecz zapowiada się arcyciekawie, a wielu kibiców spodziewa się w nim dużej liczby goli. Czy tak się jednak stanie?

Atalanta – PSG zapowiedź

Oczekiwania fanów są bardzo wysokie, gdyż do czynienia mamy z zespołami uważanymi za jedne z najbardziej ofensywnych w Europie. Atalanta w niedawno zakończonych rozgrywkach Serie A zdołała trafić do siatki rywali aż 98 razy, a do upragnionej bariery 100 goli zabrakło naprawdę bardzo niewiele. PSG nie może się pochwalić aż tak okazałym dorobkiem ze względu na to, że rozgrywki w Ligue 1 zostały przerwane.

Oba zespoły przystąpią do tej konfrontacji w osłabieniach, a nieco gorzej prezentuje się sytuacja w kadrze Thomasa Tuchela, gdyż na boisko nie wybiegną di Maria, Kurzawa, Verratti oraz prawdopodobnie Mbappe. Jeśli chodzi o Atalantę to kontuzjowany jest podstawowy bramkarz Gollini oraz napastnik Ilicić.

Nie sposób nie wspomnieć jest w tym miejscu o możliwym braku rytmu meczowego PSG. Paryżanie rozgrywali co prawda mecze kontrolne oraz dwa finały pucharów krajowych, jednak mogą nie być one wystarczające. Piłkarze Atalanty niedawno zakończyli zmagania ligowe, co może im pomóc, zwłaszcza w końcowej fazie spotkania.

Trudno jest zatem cokolwiek wywnioskować z ostatnich poczynań obu zespołów, a także z meczów bezpośrednich, gdyż tych w ogóle nie mieliśmy okazji oglądać. Z uwagi na naturę obu drużyn oraz osłabienia w defensywach tym bardziej można spodziewać się otwartego meczu i wymiany ciosów.

Atalanta – PSG kursy

W STS faworytem tej potyczki jest PSG, jednak kurs mimo wszystko jest dość atrakcyjny i wynosi 2.05. Remis wyrażony jest kursem 3.75, a zwycięstwo Atalanty kursem 3.35.

Atalanta – PSG typy

Naszym zdaniem trudno jest wytypować jednoznacznie zwycięzcę tego starcia. Można przypuszczać dużą liczbę bramek, a biorąc pod uwagę skuteczność Mauro Icardiego w meczach z Atalantą typujemy go jako strzelca jednego z goli.

Atalanta – PSG | Typ: Mauro Icardi strzeli gola @2.25 STS

Atalanta – PSG | Typ: Obie połowy powyżej 1,5 gola @3.60 STS