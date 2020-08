Radosław Majdan zaangażowany w projekt produkcji whisky

Firma Wealth Solution nawiązała współpracę z Radosławem Majdanem. Były bramkarz reprezentacji Polski będzie zaangażowany w projekt produkcji whisky.

48-latek nie kryje zadowolenia po podpisaniu umowy. Współpraca z niezależną firmą, która ma dostęp do wielu różnorodnych destylarni na całym świecie to dla mnie wspaniała przygoda i okazja do rozwijania pasji. Zawsze marzyłem o takim projekcie.

Komentarz Wealth Solution

Wealth Solution poinformowało o nawiązaniu współpracy z Majdanem na stronie internetowej oraz Facebooku. W specjalnym oświadczeniu wyszczególniono, czym będzie zajmować się były golkiper.

Nawiązaliśmy współpracę z Radosławem Majdanem. Jej efektem będą limitowane edycje whisky stworzone z udziałem jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego świata sportu i mediów. W naszych wspólnych planach mamy stworzenie serii whisky z kategorii single cask. Wykorzystamy nasz międzynarodowe kontakty, by pozyskać różnorodne smakowo whisky z renomowanych destylarni. Radosław Majdan będzie zaangażowany w cały proces powstawania produktów: począwszy od selekcji beczek, przez projektowanie butelki i etykiety od strony wizualnej, aż po wsparcie sprzedaży.

Kariera

Radosław Majdan rozpoczynał swoją karierę w barwach Pogoni Szczecin. W Polsce występował również w Wiśle Kraków oraz Polonii Warszawa. Za granicą grał dla klubów tureckich, greckich oraz izraelskich. Majdan siedem razy wystąpił w reprezentacji Polski. Wraz z kadrą Jerzego Engela pojechał na finały mistrzostw świata 2002 do Korei i Japonii. Zagrał w ostatnim grupowym meczu przeciwko Stanom Zjednoczonym (3:1).