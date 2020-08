Jak informuje Nicolo Schira, Sandro Tonali trafi do Interu Mediolan. Młody pomocnik ustalił już warunki indywidualnego kontraktu z nowym pracodawcą.

Piłkarz przeniesie się do Mediolanu z Brescii. Włoch podpisze z Interem pięcioletni kontrakt.

Negocjacje

Sandro Tonali na mocy umowy z wicemistrzem Włoch ma zarabiać 2,5 miliona euro rocznie. Do porozumienia muszą jeszcze dojść kluby. Według Schiry, ostateczna wartość transferu będzie wynosić 35 milionów euro. Tym sam Inter wygrał wyścig o piłkarza z Juventusem.

Kariera

Tonali to wychowanek Brescii. W macierzystym klubie rozegrał 89. spotkań. Odkąd Brescia spadła do Serie B stało się jasne, że 20-letni zawodnik obdarzony tak dużym talentem musi zrobić krok do przodu i przenieść się do silniejszego klubu.