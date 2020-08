Bruk-Bet Termalica Nieciecza wykupił Tomasza Loskę z Górnika Zabrze. Bramkarz dotychczas występował w pierwszoligowcu na zasadzie wypożyczenia.

24-latek spędził w Termalice rundę wiosenną poprzedniego sezonu. W tym czasie rozegrał dziesięć ligowych spotkań.

Tomasz Loska zostaje w Bruk-Bet Termalice! pic.twitter.com/q2Ztcx8SKQ — Bruk-Bet Termalica (@BB_Termalica) August 12, 2020

Sezon

Tomasz Loska rozpoczął rozgrywki 2019/20 jako zawodnik Górnika Zabrze. Nie wystąpił jednak w żadnym meczu, będąc w hierarchii bramkarzy za Słowakiem Martinem Chudym. Został więc wypożyczony do Bruk-Bet Termaliki. Z drużyną był bliski awansu do Ekstraklasy. W półfinałowym meczu barażowym zespół z Niecieczy przegrał jednak z Wartą Poznań 0:1.

Kariera

24-letni obecnie bramkarz zanotował świetny sezon 2017/18, kiedy to należał do czołowych golkiperów Ekstraklasy. Dzięki wysokiej formie został nawet powołany przez Czesława Michniewicza do reprezentacji Polski do lat 21. Loska wystąpił w dwóch meczach eliminacyjnych do Mistrzostw Europy w 2019 roku. W starciu z Litwą zachował czyste konto.