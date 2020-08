“The Sun” poinformowało o tym, że zainteresowany pozyskaniem Quincy’ego Promesa jest Arsenal. Obecnym klubem piłkarza jest Ajax Amsterdam.

Wspomniane “The Sun” podało informację, że ewentualna kwota transferu miałaby wynieść 25 milionów euro. Promes w ubiegłym sezonie wystąpił w dwudziestu ośmiu spotkaniach w koszulce Ajaksu, zdobywając w nich szesnaście bramek oraz notując pięć asyst.

Kariera

Promes to piłkarz urodzony w 1992 roku. W 2014 roku trafił do Rosji, gdzie występował w Spartaku Moskwa. Wraz z tym klubem sięgnął po mistrzostwo. Latem 2018 roku przeniósł się do Sevilli, w której grał przez jeden sezon. Następnie powrócił do Holandii, zostając zawodnikiem Ajaksu Amsterdam.

Nieudany sezon klubu

Arsenal zajął ósmą pozycję w rozgrywkach Premier League, dając się wyprzedzić w tabeli m.in. Wolverhampton Wanderers. Jednak na zakończenie sezonu “Kanonierzy” wygrali finał FA Cup. Tym samym uzyskali awans do przyszłej edycji Ligi Europy. Trenerem zespołu od 20 grudnia 2019 roku jest Mikel Arteta. To pierwszy samodzielny klub prowadzony przez Hiszpana.