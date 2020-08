Real Madryt: Martin Ødegaard wraca do klubu

Martin Ødegaard wraca do Realu Madryt po tym, jak był wypożyczony do Realu Sociedad. O odejściu zawodnika poinformował już klub z San Sebastián.

Norweski piłkarz w Realu Sociedad spędził sezon 2019/2020, pokazując się z dobrej strony. W barwach tego klubu wystąpił w 36 spotkaniach, zdobywając w nich siedem bramek oraz notując dziewięć asyst. Teraz zawodnik powraca do drużyny “Królewskich”.

Es difícil calar tanto en tan poco tiempo, te deseamos lo mejor. Eskerrik asko, Martintxo 💙#AurreraRealahttps://t.co/Lp7C3rOutv — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 12, 2020

“Królewscy”

Martin Ødegaard trafił do Realu Madryt w styczniu 2015 roku, przechodząc na zasadzie transferu definitywnego z norweskiego klubu – Strømsgodset IF. Jednak na początku był zawodnikiem drugiej drużyny “Królewskich” (Real Madryt Castilla). Trzykrotnie był wypożyczany z klubu. Najpierw do SC Heerenveen, następnie do Vitesse Arnhem i ostatnio do wspomnianego Realu Sociedad. Jak do tej pory wystąpił tylko w dwóch spotkaniach pierwszej drużyny Realu Madryt.

Sezon

Real Madryt zajął pierwsze miejsce w La Liga. Tym samym klub zanotował na swoim koncie 34 tytuł mistrza Hiszpanii. Jednak “Królewscy” odpadli w 1/8 finału Ligi Mistrzów, ulegając w dwumeczu Manchesterowi City.