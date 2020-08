Oficjalnie: Jaka Kolenc zawodnikiem Chrobrego Głogów

Oficjalna strona internetowa klubu poinformowała o tym, że Jaka Kolenc został nowym zawodnikiem Chrobrego Głogów. Podpisał z zespołem roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Jaka Kolenc to 26-letni środkowy pomocnik. Poprzednim klubem piłkarza była ND Gorica, z którą w ubiegłym sezonie awansował do najwyższej ligi w Słowenii. Zawodnik w minionej kampanii wystąpił w dwudziestu trzech meczach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając jedną bramkę.

Słowenia

Dla Kolenca drużyna Chrobrego Głogów będzie pierwszym zagranicznym klubem w jego karierze. Wcześniej występował we wspomnianym już zespole ND Gorica, z którego dwukrotnie został wypożyczany. Najpierw sezon 2013/2014 spędził w NK Brda, a w następnej kampanii był zawodnikiem NK Tolmin. Jednak największe sukcesy święcił właśnie z klubem ND Gorica, z którym w 2017 roku został wicemistrzem Słowenii.

Sezon klubu

Chrobry Głogów zajął siódmą pozycję w rozgrywkach Fortuna 1. Ligi, gromadząc na swoim koncie 49 punktów. Drużynę prowadzi Ivan Đurđević, który został trenerem klubu 20 maja 2019 roku. Chrobry nadchodzący sezon pierwszej ligi zainauguruje spotkaniem z Koroną Kielce.

Fot. Twitter Chrobry Głogów