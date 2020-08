Frosinone Calcio wygrało w rewanżowym spotkaniu II rundy baraży o awans do Serie A z Pordenone Calcio 2:0. W pierwszym meczu drużyna, w której występuje Przemysław Szymiński przegrała 0:1.

Tym samym Frosinone Calcio jest coraz bliżej awansu do Serie A. W finale baraży zmierzy się z klubem Spezia Calcio 1906. Ostatnią drużynę, która awansuje na najwyższy szczebel rozgrywkowy we Włoszech wyłoni dwumecz (16 i 20 sierpnia).

Przebieg meczu

Obie bramki padły już na początku spotkania. W siódmej minucie do siatki uderzeniem z pola karnego trafił Camilo Ciano, wykorzystując dośrodkowanie z lewej strony. Osiem minut później było już 2:o. Tym razem bramkę zdobył Andrija Novakovich po asyście Marcusa Rohdéna. W drugiej połowie mocniej atakowali zawodnicy gospodarzy, lecz wynik nie uległ już zmianie. Frosinone Calcio awansowało do finału baraży o awans do Serie A.

Wynik

Pordenone Calcio – Frosinone Calcio 0:2 (0:2)

1:0 Camilo Ciano 7′

2:0 Andrija Novakovich 15′

Pordenone: Di Gregorio, Almici, Vogliacco, Camporese, De Agostini (83′ Chiaretti), Misuraca (63′ Mazzocco), Burrai, Pobega (75′ Candellone), Gavazzi (46′ Tremolada), Ciurria, Bocalon (62′ Strizzolo)

Frosinone: Bardi, Szymiński, Ariaudo, Krajnc, Salvi (66′ Paganini), Rohdén, Maiello (66′ Gori), Haas, Beghetto (89′ Zampano), Novakovich (60′ Ardemagni), Ciano (60′ Dionisi)

Fot. Twitter Frosinone Calcio