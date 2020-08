Serwis TuttoMercatoWeb poinformował, że faworytem do pozyskania Jana Vertonghena jest SL Benfica. Piłkarz pozostaje bez klubu po tym, jak wygasł jego kontrakt z Tottenhamem.

W ubiegłym sezonie Premier League zawodnik wystąpił w dwudziestu trzech spotkaniach, zdobywając jedną bramkę oraz notując jedną asystę. Jednak jego przygoda z zespołem “Kogutów” dobiegła końca.

Doświadczenie

Belgijski obrońca po trofea sięgał wraz z drużyną Ajaksu Amsterdam, zdobywając m.in. dwukrotnie mistrzostwo Holandii. Latem 2012 roku przeniósł się do Tottenhamu za kwotę 12,5 miliona euro (wg. Transfermarkt). W barwach “Kogutów” wystąpił w 315 meczach, zdobywając w nich czternaście bramek oraz notując siedem asyst. Ponadto zawodnik ma na swoim koncie aż 118 występów w dorosłej reprezentacji Belgii, co czyni go liderem w tej statystyce.

Nowy klub

SL Benfica zajęła drugie miejsce w ubiegłym sezonie Primeira Liga. Do pierwszego FC Porto drużyna “As Águias” straciła pięć punktów. 18 lipca trenerem Benfiki został Jorge Jesus, który już wcześniej prowadził klub z sukcesami, sięgając trzykrotnie po mistrzostwo Portugalii.