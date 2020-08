Manchester United: Jack Grealish chciałby trafić do klubu?

Według informacji “Daily Express” Jack Grealish z radością powędrowałby z Aston Villi do Manchesteru United.

Od dłuższego czasu Anglik jest łączony z przenosinami do drużyny z Old Trafford. W ubiegłym sezonie Premier League wystąpił w 36 spotkaniach, zdobywając w nich osiem bramek oraz notując sześć asyst. “The Villans” zdołali utrzymać się w elitarnych rozgrywkach.

Kariera

Jack Grealish urodził się w 1995 roku. Zawodnik dołączył do Aston Villi w wieku sześciu lat. We wrześniu 2013 roku został wypożyczony do Notts County. Po powrocie do macierzystego klubu zadebiutował w pierwszej drużynie “The Villans”, wchodząc na murawę jako rezerwowy w spotkaniu przeciwko Manchesterowi City. Łącznie w barwach Aston Villi wystąpił w 187 spotkaniach, zdobywając w nich 25 bramek oraz notując 31 asyst.

Dobry finisz

Manchester United zajął trzecią pozycję w Premier League. Tym samym zespół prowadzony przez Ole Gunnara Solskjæra wywalczył awans do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. “Czerwone Diabły” w dalszym ciągu mają szansę na wygranie Ligi Europy. W półfinale tych rozgrywek zmierzą się z zespołem Sevilli.