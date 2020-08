Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok. Typy, kursy (13.08.2020)

Górnik Zabrze już na starcie zmagań w ramach Pucharu Polski zmierzy się z rywalem z ekstraklasy. Podopieczni Marcina Brosza podejmą na własnym stadionie Jagiellonię Białystok.

Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok zapowiedź

Zabrzanie mimo niezbyt udanej pierwszej części sezonu, ostatecznie mogą być zadowoleni z minionych rozgrywek. Drużyna zakończyła ligę na 9. miejscu, czyli najwyższym w grupie spadkowej. W zespole latem doszło do kilku zmian – odeszli Igor Angulo, a także z wypożyczeń wrócili do Grecji Giakoumakis oraz Vasilantonopoulos. Do drużyny trafili jednak Alex Sobczyk ze Spartaka Trnava oraz Bartosz Nowak ze Stali Mielec.

Do zmian doszło także w ósmej w poprzednim sezonie Jagiellonii. Na razie do drużyny dołączyli m.in. Błażej Augustyn, Pavels Steinbors, Maciej Mas czy Szymon Sobczak. Do tej pory zespół nie stracił żadnego ważnego gracza, aczkolwiek mówi się o przyszłym odejściu Bogdana Tiru.

Trudno przewidzieć zwycięzcę tego spotkania przez pryzmat ostatnich pojedynków. W sierpniu górą była “Jaga”, która wygrała u siebie 3:1, natomiast w grudniu to Górnik zdobył trzy punkty, w dodatku w efektownym stylu (3:0). Jak się zakończy tym razem?

Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok kursy

Według bukmacherów, faworytem tego pojedynku jest drużyna gospodarzy. Kurs na wygraną Górnika wynosi 2.35, jednak Jagiellonia nie powinna być bez szans (kurs 2.85). Tymczasem kurs na remis ustalono na 3.40.

Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok typy

Ostatnie pojedynki wskazują na to, że i tym razem powinny paść przynajmniej trzy gole. Poza tym Górnik często otwierał wynik w pierwszej połowie – może również w pojedynku z Jagiellonią rozpocznie strzelanie jeszcze przed przerwą?

Górnik – Jagiellonia | Typ: Powyżej 2.5 goli @1.85 Totolotek

Górnik – Jagiellonia | Typ: Górnik strzeli pierwszą bramkę w 1. połowie @2.48 Totolotek