Władze Cracovii potwierdziły niezwykle ciekawy transfer. Czy Rivaldinho okaże się wzmocnieniem drużyny?

Póki co wiadomo, że sprowadzenie Brazylijczyka było bardzo dobrym ruchem ze strony marketingowej. Na temat Cracovii zrobiło się głośno na różnych łamach. Trener Michał Probierz ma nadzieję, że Rivaldo Junior okaże się być dobrym transferem przede wszystkim ze względów sportowych. Na temat transferu Rivaldinho wypowiedział się jego ojciec na swoim Facebooku.

Rivaldo:

Wszystkiego dobrego Rivaldinho z okazji twojego transferu z Viitorulu do Cracovii. Dziękuję George Hagiemu za całą miłość i opiekę nad tobą. Życzę Ci dużo szczęścia i sukcesów w nowym klubie. Jeżeli tylko sytuacja z COVID-19 na to pozwoli, wkrótce Cię odwiedzę.

Będzie wzmocnieniem Cracovii?

25-latek ostatni okres spędził we wspomnianym Vittorulu Constanta. W sezonie 2019/20 ligi rumuńskiej napastnik zagrał w 16 spotkaniach, w których 6 razy trafił do siatki i zaliczył 4 asysty. Z klubem z Krakowa piłkarz związał się 3-letnim kontraktem. W 2015 roku zagrał nawet w jednym klubie ze swoich ojcem w barrwach Mogi Mirim. W wygranym 3:0 starciu z Macae EFC dorobkiem bramkowym podzielili się członkowie rodziny. Nowy zawodnik Cracovii wówczas 2 razy wpisał się na listę strzelców, zaś Rivaldo trafił do siatki z rzutu karnego.

Fot. Facebook