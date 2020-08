Trener Michał Probierz zamierza zwiększyć rywalizację o miejsce między słupkami klubu z Krakowa.

Dotychczas do Cracovii dołączyli tacy piłkarze, jak Rivaldinho, Marcos Alvarez, Ivan Marquez, czy Michael Gardawski. Młody Polak ma powalczyć o miejsce w podstawowym składzie z bardzo doświadczonymi bramkarzami ze Słowacji, czyli Michalem Peskoviciem i Lukasem Hrosso.

Cracovia znalazła młodzieżowca?

Według Marcina Dobosza z “Przeglądu Sportowego”, lada moment Cracovia potwierdzi transfer Karola Niemczyckiego z Puszczy Niepołomice. Wcześniej mówiło się o zaawansowanych negocjacjach tego zawodnika ze Stalą Mielec, natomiast wszystko wskazuje na to, że ostatecznie nie doszedł do porozumienia z beniaminkiem. Warto zaznaczyć, że w przyszłym sezonie będzie miał status młodzieżowca.

Powrót wychowanka

21-latek ostatni okres spędził w 1. lidze w barwach Puszczy Niepołomice. Wystąpił w 29 meczach, w których 10 razy zdołał zachować czyste konto. Jego dotychczasowy pracodawca został zdegradowany, wskutek czego Niemczycki dostał wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. Jeżeli dojdzie do transferu, to byłby to jego powrót do Cracovii, której jest wychowankiem. Serwis “Transfermarkt.de” wycenia golkipera na kwotę 100 tys. euro.