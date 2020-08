W spotkaniu 1. rundy Pucharu Polski swoją wyższość udowodniła drużyna, która wystąpiła w roli gospodarza.

Rywalizacja Górnika Zabrze z Jagiellonią Białystok zakończyło się wygraną podopiecznych Marcina Brosza w stosunku 3:1. Dla obu zespołów był to najpoważniejszy sprawdzian przed zbliżającymi się rozgrywkami ligowymi. Po niemałych przetasowaniach w szeregach klubów z ekstraklasy. Trener Bogdan Zając w swoim debiucie został wyeliminowanych z pucharu krajowego.

Nowak błysnął w debiucie

Wynik w 15. minucie otworzył Bartosz Nowak, dla którego to również był debiut w nowych barwach. Do przerwy było 1:1, ponieważ na listę strzelców wpisał się Jakov Puljić. W drugiej części gry to Zabrzanie wykazali się większą skutecznością. W 61. minucie po raz 3 młodego Xaviera Dziekońskiego pokonał Jesus Jimenez. 5 minut później na 3:1 wynik ustalił Paweł Bochniewicz.

Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok 3:1 (1:1)

1:0 Bartosz Nowak 15′

1:1 Jakov Puljić 33′

2:1 Jesus Jimenez 61′

3:1′ Paweł Bochniewicz 66′

Górnik: Chudy, Wiśniewski, Bochniewicz, Gryszkiewicz, Pawłowski (Ściślak 58′), Manneh (Bainović 84′), Prochazka, Nowak (Hajda 90′), Janza, Jimenez Sobczyk (Krawczyk 58′)

Jagiellonia: Dziekoński, Olszewski, Tiru, Arsenić (Augustyn 70′), Wdowik, Romanczuk, Pospisil (Mystkowski 87′), Imaz, Makuszewski (Wyjadłowski 70′), Prikryl (Camara 70′), Puljić (Bortniczuk 76′)