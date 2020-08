20 powodów dlaczego Robert Lewandowski może nazywać się Mr. Champions

Były narzekania, że nie strzela w najważniejszych meczach. Były narzekania, że nie robi tego w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, ale to już zapomniana przeszłość. Kapitan reprezentacji Polski i największa gwiazda Bayernu, Robert Lewandowski pewnie zmierza po trzecią koronę króla strzelców w tym sezonie. Czy jednocześnie uda mu się sięgnąć po puchar z zespołem? Tego nie wiemy, ale liczby jakie osiąga Lewy w Lidze Mistrzów pozwalają mu na przydomek Mr. Champions.

O liczbach Lewego powiedziano już w zasadzie wszystko. Trudno znaleźć coś, co mogłoby zadziwić kibica w Polsce, Europie i na świecie. A jednak! Nam się udało znaleźć kilka ciekawostek przed największym hitem 1/4 finału Ligi Mistrzów. Wszystkie są pozytywne dla Lewandowskiego, ale jedna daje promyk nadziei dla kibiców Bayernu. RL9 już strzelał na stadionie, na którym dzisiaj zmierzy się przeciwko Barcelonie!

1 – Pozycja w klasyfikacji strzelców w tym sezonie. Nie tylko w Lidze Mistrzów, ale wcześniej także w Bundeslidze oraz w Pucharze Niemiec

2 – Dwukrotnie Lewandowski ustrzelił poker w Lidze Mistrzów. Pierwszy raz, gdy to zrobił zadziwił cały świat. W końcu chodziło o półfinał LM, naprzeciwko stał Iker Casillas i Real Madryt, a Lewy wjechał na białym koniu i rozjechał obronę Królewskich niczym walec. W obecnej edycji powtórzył ten wyczyn, ale już w nieco mniej spektakularnych okolicznościach, bo przeciwko Crvenej w Belgradzie.

3 – razy zespół Roberta Lewandowskiego przegrał mecz, gdy ten strzelał gola w Lidze Mistrzów

4 – miejsce zajmuje Robert Lewandowski wśród najlepszych strzelców Ligi Mistrzów i Pucharu Europy. Dzięki bramkom przeciwko Chelsea wyprzedził Karima Benzemę. Do podium brakuje mu już tylko pięciu goli, by zrównać się dorobkiem z Raulem. Tyle że na dzisiaj Lewy ma zaledwie 87 spotkań na swoim koncie, a Hiszpan swój wynik ustanowił w 144 grach

5 – pucharów za Ligę Mistrzów, a wcześniej Puchar Europy, ma na swoim koncie Bayern. Teraz czekają na szóśte i zrównanie się – ponownie – z Liverpoolem. Ponadto dla większości zawodników trwający turniej finałowy będzie pierwszą okazją na to, by wygrać Puchar Ligi Mistrzów. W tym gronie jest rzecz jasna Lewandowski, który najbliżej był w 2013 roku, gdy… ostatni raz Bayern wygrał Champions League, zabierając tę możliwość ówczesnej trójce Polaków z Dortmundu

6 – meczów ligowych Lewandowski skończył bez strzelonego gola w zakończonym sezonie. Fortuna Dusseldorf, Bayer Leverkusen, Borussia Monchengladbach, Wolfsburg, RB Lipsk i Borussia Dortmund to ekipy, które uchowały się od goli Lewego, gdy ten był na boisku. Tyle że naszemu kapitanowi udało się asystować w połowie z tych meczów. Co ciekawe połowa z porażek Bayernu miała miejsce właśnie wtedy, gdy nie strzelał Lewandowski

7 – meczów w tej edycji Ligi Mistrzów rozegrał Robert Lewandowski i… w każdym strzelał przynajmniej jednego gola. Przynajmniej, gdyż przeciwko Crvenej, Chelsea i Tottenhamowi tych goli było więcej niż jedna sztuka.

8 – meczów Lewandowski zakończył bez gola w tym sezonie. Sześć razy w lidze, raz w pucharze i raz w superpucharze

9 – edycje Ligi Mistrzów rozgrywa Robert Lewandowski i jest niemal pewne, że właśnie teraz zostanie królem strzelców. Na jego koncie już 66 goli, co oznacza, że średnio w każdej z nich trafiał do bramki ponad 7 razy.

10 – goli, to do tej pory był jego najlepszy wynik w Lidze Mistrzów. Dwycyfrówka w sezonie 2012/13 doprowadziła jednocześnie BVB do finału na Wembley, którego wynik wszyscy znamy. Wtedy jednak mimo kapitalnego wyniku był nieco mniej regularny, w końcu strzelał w sześciu meczach z trzynastu, w których grał.

11 – meczów z rzędu z golem Lewandowski upolował na początku sezonu. Zatrzymał się dopiero w Dusseldorfie, gdy zaliczył “tylko” asystę.

12 – mecz w Lidze Mistrzów był pierwszym z fazy pucharowej. Wcześniej musiał się zadowolić tymi w fazie grupowej. Najpierw pięcioma w sezonie 2011/12 w swoim drugim sezonie dla Borussii Dortmund oraz kolejnymi sześcioma w sezonie 2012/13. Ten numer dwanaście miał miejsce w Doniecku na Donbass Arenie, czyli stadionie, na którym dzisiaj nie ma możliwości oglądania zawodników Szachtara. Wówczas BVB tylko zremisowało w pierwszym meczu 1/8 finału LM 2:2.

13 – goli ma jako lider klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów

14 – goli strzelił Lewandowski klubom z półwyspu Iberyjskiego w Lidze Mistrzów. 9 przeciwko hiszpańskim ekipom i 5 przeciwko portugalskim. Tym ostatnim tylko jednego na ich ziemi, ale zrobił to na Estadio da Luz, na którym zagra dzisiaj. Wówczas była to pierwsza kolejka fazy grupowej w sezonie 2018/2019. Bayern wygrał 2:0, a Lewy pokonał wówczas Odysseasa Vlachodimosa otwierając wynik meczu.

15 – meczów z golem w fazie pucharowej ma na koncie Robert Lewandowski. Łącznie strzelił 22 gole pomiędzy 1/8 finału a decydującym meczem o puchar.

16 – goli Lewandowski strzelił w pierwszych jedenastu meczach Bundesligi sezonu 2019/20.

17 – goli to najlepszy wynik strzelecki w rozgrywkach Ligi Mistrzów należący do Cristiano Ronaldo.

18 – gdy Lewandowski strzelał w meczu Ligi Mistrzów jego zespoły aż osiemnaście razy zdobywały przynajmniej 4 bramki w meczach zakończonych po 90. minutach

19 – liczba asyst ma wg portalu Transfermarkt Roberta Lewandowski w rozgrywkach Ligi Mistrzów

20 – w momencie gdy Robert Lewandowski trafił po raz pierwszy do siatki w Lidze Mistrzów, był dwudziestym Polakiem, który to zrobił w elitarnych rozgrywkach. Co ciekawe gol przeciwko Olympiakosowi był pierwszym po dwuletniej przerwie, którego nasi rodacy strzelili w LM. Poprzednikiem był Marcin Żewłakow, który zdobył bramkę dla APOEL-u przeciwko Chelsea na Stamford Bridge.