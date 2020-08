Defensor postanowił opuścić szeregi Rossonerich i w najbliższym czasie będzie występował w barwach innego klubu ligi włoskiej.

Władze AC Milan nie będą szczędzić środków na letnie wzmocnienia, kadra zespołu Stefano Piolego do nowych rozgrywek przystąpi w odmienionym zestawieniu.

Zagra w Turynie

Jednym z piłkarzy, który opuści Mediolan, jest Ricardo Rodriguez. Dziennikarz Gianluca Di Marzio podał, że Szwajcar zostanie wytransferowany do Torino FC. Milan otrzyma za niego kwotę 3 mln euro plus ewentualne bonusy, natomiast jego kontrakt będzie obowiązywał do końca czerwca 2024 roku.

Wypożyczenie w Holandii do zapomnienia

27-latek ostatni okres spędził na wypożyczeniu w PSV Eindhoven. W sezonie 2019/20 wystąpił zaledwie w 6 meczach Eredivisie. Lewy obrońca powrócił do swojego macierzystego pracodawcy i lada moment odejdzie do innego klubu Serie A. Jego bilans w reprezentacji Szwajcarii to 71 spotkań i 8 bramek. Rodriguez jest aktualnie wyceniany przez portal “Transfermarkt.de” na kwotę 5,5 mln euro.