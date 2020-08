Oficjalnie: Lorenco Šimić zawodnikiem KGHM Zagłębia

Oficjalna strona internetowa klubu poinformowała o tym, że nowym zawodnikiem KGHM Zagłębia został Lorenco Šimić. Piłkarz podpisał z “Miedziowymi” dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Lorenco Šimić ubiegły sezon spędził na wypożyczeniach. Najpierw w sierpniu 2019 roku został zawodnikiem HNK Rijeka, natomiast w lutym tego roku trafił do klubu DAC Dunajska Streda.

🔥 Nowym graczem "Miedziowych" został Lorenco Šimić 24 – letni, środkowy obrońca z Chorwacji związał się z klubem dwuletnią umową z opcją przedłużenia. Lorenco, powodzenia w @ZaglebieLubin 👊#TransferyZagłębiahttps://t.co/gG17EZjB3K pic.twitter.com/CErhrFr10W — zaglebielubin (@ZaglebieLubin) August 14, 2020

Kariera

Piłkarz swoją karierę piłkarską rozpoczynał w drużynie Hajduka Split. W lutym 2015 roku został wypożyczony Gowerła Użgorod. Zawodnik na stałe opuścił zespół Hajduka w styczniu 2017 roku, przechodząc do Sampdorii. Jednak nie zdołał zadebiutować w drużynie “Blucerchiati”. Piłkarz był wypożyczany do czterech klubów. Trafiał do takich zespołów jak FC Empoli, SPAL, HNK Rijeka oraz DAC Dunajska Streda.

Sezon

KGHM Zagłębie zajęło jedenastą pozycję w PKO Ekstraklasie. Jednak “Miedziowi” zgromadzili na swoim koncie tyle samo punktów, co dziewiąty w tabeli ligowej Górnik Zabrze. Nowy sezon ligowy klub z Lubina zainauguruje spotkaniem z Lechem Poznań. Mecz odbędzie się w piątek 21 sierpnia o godzinie 18:00.

Fot. Twitter Zagłębie Lubin