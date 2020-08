Spotkanie FC Barcelona – Bayern Monachium to hitowe starcie w ćwierćfinale rozgrywek Ligi Mistrzów. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 21:00 na stadionie Estádio da Luz w Lizbonie.

“Duma Katalonii” w 1/8 finału najważniejszych rozgrywek w Europie okazała się lepsza w dwumeczu od drużyny SSC Napoli. “Blaugrana” w rewanżowym spotkaniu pomiędzy tymi zespołami wygrała 3:1. Z drugiej strony Bayern Monachium zdeklasował na tym samym etapie Chelsea FC. W dwumeczu “Bawarczycy” wygrali 7:1, a udział we wszystkich bramkach miał Robert Lewandowski.

Szybkie strzelanie

Oba kluby wyszły na to spotkanie z ofensywnym nastawieniem. W czwartej minucie na listę strzelców wpisał Thomas Müller, który po ładniej akcji z Robertem Lewandowskim trafił do siatki rywali. Chwilę później był już remis, lecz gola dla Barcelony strzelił David Alaba, który skierował futbolówkę do własnej bramki.

Odpowiedź Bayernu

Klub ze stolicy “Bawarii” szybko odpowiedział na bramkę samobójczą. Już w 21. minucie gola strzelił Ivan Perišić, wyprowadzając Bayern na prowadzenie. Jednak nie było to ostatnie słowo. Chwilę później podwyższył wynik Serge Gnabry. W 31. minucie kolejną bramkę zdobył Thomas Müller.