W ramach 1/32 rozgrywek Pucharu Polski GKS Bełchatów podejmował na własnym stadionie Legię Warszawa. Gospodarze ulegli w tym spotkaniu aż 1:6.

Legioniści tym meczem rozpoczęli zmagania w sezonie 2020/2021. Aleksandar Vuković wystawił mocny skład na to spotkanie. Do bramki Legii powrócił Artur Boruc, a w pierwszej jedenastce zadebiutował Filip Mladenović.

Przebieg meczu

Legia Warszawa objęła prowadzenie już w pierwszym kwadransie. W 12. minucie pierwszego gola w tym spotkaniu strzelił Maciej Rosołek. Ten sam zawodnik trafił do siatki po raz drugi już w 28. minucie. W pierwszej połowie padły jeszcze dwie bramki i obie padły po stałych fragmentach gry. Po rzucie wolnym dla gospodarzy niepewnie interweniował Wieteska, co wykorzystał Damian Hilbrycht i zmniejszył prowadzenie. Jednak po centrze Antolicia z rzutu rożnego piłka odbiła się od Michała Pawlika i wpadła do bramki. W drugiej części gry “Legioniści” potwierdzili różnice klas dzielącą oba zespoły. W 53. minucie gola strzelił Paweł Wszołek, który wykorzystał podanie Rosołka. Niedługo potem na listę strzelców wpisał się Filip Mladenović, zdobywając swoją pierwszą bramkę w barwach Legii. W 67. minucie hat-tricka skompletował Maciej Rosołek, stając się najmłodszym zawodnikiem “Legionistów”, który tego dokonał. Wynik nie uległ już zmianie i drużyna prowadzona przez Aleksandara Vukovicia pewnie awansowała do kolejnej rundy Pucharu Polski.

Wynik

GKS Bełchatów – Legia Warszawa 1:6 (1:3)

0:1 Maciej Rosołek 12′

0:2 Maciej Rosołek 28′

1:2 Damian Hilbrycht 34′

1:3 Michał Pawlik (GS) 44′

1:4 Paweł Wszołek 53′

1:5 Filip Mladenović 60′

1:6 Maciej Rosołek 68′

GKS: Lenarcik; Sierczyński, Michalskim Magiera, Szymorek, Pawlik, Najemski (46. Flaszka), Łapiński (62. Michalak), Hilbrycht (46. Winsztal), Wroński (84. Lisowski), Zdybowicz

Legia: Boruc; Karbownik (66. Juranović), Wieteska, Jędrzejczyk, Mladenović (71. Rocha), Antolić (66. Martins), Slisz, Rosołek, Wszołek, Pekhart (66. Kostorz), Luquinhas (66. Hołownia)