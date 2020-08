Jeżeli ta transakcja dojdzie do skutku, to będzie to prawdopodobnie największy ruch podczas bieżącego okresu transferowego.

Nowym trenerem Juventusu został niespodziewanie Andrea Pirlo. Mało doświadczony szkoleniowiec zamierza wprowadzić własne porządki w zespole mistrza Włoch.

Były kolega z drużyny

“Tuttosport” informuje, że priorytetem dla Pirlo jest sprowadzenie Paula Pogby. Francuz występował już w Juventusie w latach 2012-2016, był wówczas w drużynie z nowym trenerem. Po okresie spędzonym w Serie A wrócił do Manchesteru United za kwotę odstępnego w wysokości 100 mln euro. Od wielu miesięcy mówi się o możliwości jego odejścia z Old Trafford, ale jego nazwisko najczęściej było wymieniane w kontekście Realu Madryt.

Możliwość wymiany?

Według wspomnianego źródła, władze Starej Damy byłyby skłonne poświęcić Paulo Dybalę w ramach wymiany z Czerwonymi Diabłami. Aktualny kontrakt Pogby obowiązuje jeszcze przez rok. Wydaje się, że na takim transferze mogłyby skorzystać obie zainteresowane strony.