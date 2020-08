Thibault Moulin: “Chciałbym ponownie zagrać w ekstraklasie”

Były piłkarz warszawskiej Legii wyraził chęć powrotu do polskiej ekstraklasy. Jak duża jest na to szansa?

Francuski zawodnik sonduje możliwość gry w którymś z polskich klubów. Thibault Moulin miał propozycję z Wisły Płock, natomiast wszystko wskazuje na to, że jednak nie dojdzie do tego transferu. Pomocnik w rozmowie z portalem “PolskaPilka.pl” opowiedział o swoich zamiarach.

Oferta z Gliwic?

“Dostałem jedną ofertę z Wisły Płock, ale przekazałem im, że potrzebuję czasu na odpowiedź, a klub wolał sfinalizować transfer przed startem przygotowań do nowego sezonu. To dlatego nie zdecydowałem się na ten ruch. Nie chodzi o sam klub czy o mnie – Wisła dała mi wszystko, co chciałem. Mam jeszcze jedną ofertę z Polski, nie mogę zdradzać szczegółów. Czekam na inne opcje, zobaczymy co się stanie. Gdybym miał taką możliwość, oczywiście chciałbym wrócić do Polski. Znam tę ligę, znam zespoły, które w niej występują i po prostu lubię polski futbol.” – stwierdził Moulin. Według serwisu “Transfermarkt.de”, wspomnianą drugą ofertę złożył Piast Gliwice.

Szuka nowego pracodawcy

30-latek występował w Legii w latach 2016-2018. Ostatni okres spędził na wypożyczeniu z PAOK-u Saloniki do AO Xanthi. W ostatnim sezonie zagrał w 10 spotkaniach ligi greckiej. Piłkarz środka pola w przeszłości był młodzieżowym reprezentantem Francji.