Wczorajsza druzgocąca klęska Barcelony w starciu z Bayernem Monachium nie pozostawia wątpliwości co do zwolnienia z funkcji trenera Quique Setiena. W mediach co rusz pojawiają się nowe kandydatury mające zastąpić Hiszpana na ławce trenerskiej klubu z Katalonii.

Do tej pory pojawiło się dwóch mocnych kandydatów. Byli nimi Xavi oraz Mauricio Pochettino. France Football informuje jednak, że “Duma Katalonii” rozważa zatrudnienie Thierry’ego Henry’ego.

Nikłe doświadczenie

Francuz nie ma jednak zbyt wielkiego doświadczenia jako szkoleniowiec. Karierę zaczął jako asystent Roberto Martineza w reprezentacji Belgii. W październiku 2018 roku objął drużynę Monaco, jednak kompletnie sobie tam nie poradził. Od listopada 2019 roku jest szkoleniowcem Montreal Impact, występującego w lidze MLS.

Odpowiednia kandydatura?

Można zatem poddać w wątpliwość kandydaturę Henry’ego na szkoleniowca tak wielkiego klubu, który w dodatku ma ogromne problemy. Z drugiej jednak strony dużym zarzutem podczas pracy Francuza dla Monaco było jego nastawienie. Byłego gracza m.in. Arsenalu oraz Barcelony rzekomo irytowało, iż zawodnicy nie są w stanie wykonywać pewnych zagrań, które dla Henry’ego podczas kariery piłkarskiej były normalnością. W Barcelonie ten problem raczej by nie występował.