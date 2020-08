Od 24. minuty Lyon objął prowadzenie w starciu z Manchesterem City! Gola dla francuskiej ekipy zdobył Maxwel Cornet. Wynik ten utrzymał się do przerwy.

Była to kolejna bramka tego zawodnika w starciu przeciwko “The Citizens”. Reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej można powoli nazwać katem ekipy Pepa Guardioli.

Za utratę bramki należy winić obronę Manchesteru City. Długa piłka zagrana przez jednego z defensorów Lyonu minęła linię obronną “Obywateli” i trafiła pod nogi Karla Toko Ekambiego. Wyraźny błąd w kryciu popełnił tutaj Eric Garcia. Sytuację wyjściem z bramki próbował ratować Ederson, jednak finalnie okazało się, że dużo lepiej zrobiłby, gdyby został na swoim miejscu. Ostatecznie piłka trafiła pod nogi Maxwela Corneta, który bez problemu umieścił ją w siatce. Sytuację piłkarzy Guardioli mogła jeszcze uratować weryfikacja w systemie VAR, jednakże linię złamał w tej akcji Kyle Walker. O spalonym nie mogło być zatem mowy.

Maxwell Cornet’s last four #UCL goals:

⚽️ vs. Man City

⚽️ vs. Man City

⚽️ vs. Man City

⚽️ vs. Man City

Pep’s worst nightmare. pic.twitter.com/Arc10Yg1ZA

— Squawka Football (@Squawka) August 15, 2020